La Suisse boucle sa Karjala Cup sur une troisième défaite

L'équipe de Suisse a conclu sa Karjala Cup sur une troisième défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 1-0 face à la Tchéquie à Tampere.

Trois matches, trois revers. La Karjala Cup n'a pas apporté de sourires dans le camp helvétique. S'il n'était pas forcément question de tout gagner à l'occasion de ce rassemblement de novembre, un succès dominical aurait permis de mettre un peu de baume au coeur et de valider la progression suisse durant ce tournoi.

Au lieu de ça, le goût en bouche est plutôt amer. Blanchis par les Finlandais jeudi, les Suisses ont une fois de plus démontré leur stérilité offensive. Ils pourront au moins se dire que la défense a bien tenu le choc avec un seul but encaissé par Reto Berra.

Car l'équipe de Suisse a couru après le score dès la 18e et le 1-0 signé Radan Lenc en power-play sur des assists du Léventin Spacek et du Davosien Stransky. Les joueurs de Patrick Fischer ont cherché à tromper la vigilance du portier Dominik Pavlat, mais ils ont manqué de précision et de ce soupçon de chance.

Les Suisses ont frappé les montants, notamment au cours du tiers médian. Même chose pendant la troisième période lorsqu'il a fallu aller chercher l'égalisation. Ce manque chronique d'efficacité n'est pas nouveau et même si des joueurs comme Malgin et Hofmann n'ont pas pu honorer leur sélection en raison de blessures, le contingent sélectionné par Patrick Fischer avait suffisamment d'arguments pour bien faire.

Le capitaine Calvin Thürkauf, meilleur compteur de National League, aurait pu être le héros s'il avait égalisé à cinq secondes de la sirène finale. Superbement servi par Martschini, le Luganais a malheureusement buté sur le gardien tchèque.

/ATS