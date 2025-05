La Suisse battue en prolongation par la Tchéquie

La Suisse a connu la défaite pour son entrée en lice dans le championnat du monde 2025.

Dans un remake de la finale de Prague en 2024, les joueurs de Patrick Fischer ont été battus 5-4 après prolongation sur un but de Cervenka vendredi à Herning.

Début de tournoi un peu cruel pour la Suisse. Très bons lors des tiers un et trois, les Helvètes ont payé leur indiscipline. Et sur un contre en prolongation, c'est Roman Cervenka qui a pu confirmer la supériorité tchèque et poursuivre le travail opéré voici douze mois.

S'il avait fallu attendre la 50e minute pour avoir droit à l'ouverture du score en finale l'an dernier, celle-ci est tombée après 94 secondes de la crosse de Christian Marti. Dans le coin gauche de la zone d'attaque, le défenseur de Zurich a placé le puck juste au-dessus de l'épaule de Karel Vejmelka.

Les joueurs de Patrick Fischer ont doublé la mise à la 18e. Le tir de Siegenthaler a frappé le poteau et c'est Damien Riat qui s'est montré le plus opportuniste. La fin de tiers fut plus compliquée, malgré un penalty de Pastrnak arrêté par Genoni juste avant le 2-0. Seulement, avec une double supériorité numérique, les Tchèques ont pu réduire la marque à 18 secondes du terme du premier tiers.

Et on peut dire que les hommes de Radim Rulik ont laissé le pied sur l'accélérateur lors de la période médiane. Hormis une occasion pour Andrighetto à la 21e, les Helvètes ont dû faire face à des Tchèques extrêmement remontés. Ces derniers ont tiré à 15 reprises sur la cage de Genoni contre trois essais suisses.

Et surtout, les Tchèques ont inscrit deux buts par Zadina (27e) et Pyrochta (36e). Sur le 3-2, les Suisses ont longtemps patiné après le puck comme des chiens après une balle. Rarement les joueurs de Patrick Fischer ont paru si empruntés sur la glace au cours des dernières campagnes.

Privé de son premier but pour son premier Mondial à la 6e pour un hors-jeu, Sandro Schmid a finalement été récompensé à la 42e au sortir d'une belle triangulation en power-play avec Moy et Hofmann. Mieux, à la 50e c'est Sven Andrighetto qui a pu redonner l'avantage à ses couleurs d'un très joli lancer. En vain.

Pas le temps de respirer

Les Suisses n'auront pas trop le temps de se repasser le film du match contre les Tchèques puisqu'ils affrontent le Danemark samedi soir (20h20). Des Danois eux aussi fatigués étant donné qu'ils auront joué contre les Américains vendredi soir.

/ATS