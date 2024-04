La Suisse bat une seconde fois la Lettonie

La Suisse a battu la Lettonie 4-0 à Kloten, au lendemain de son succès 5-1 contre le même adversaire à Lausanne. Ces deux victoires sont de bon augure dans la préparation du prochain Mondial.

Avec les deux précédents succès obtenus contre la France, voilà les hommes de Patrick Fischer sur une série de quatre victoires. Au-delà des chiffres, la Suisse, davantage en jambes qu'une semaine auparavant a quelque peu rassuré à quinze jours de son premier match à Ostrava.

La prestation de samedi a toutefois été légèrement moins positive que celle de la veille. Le power-play fonctionne toujours en courant alternatif, les occasions n’auront pas été légion et les pénalités trop nombreuses (cinq). On mettra davantage en exergue l’agressivité défensive des Helvètes qui a permis de réduire au minimum syndical les réelles chances lettones durant les deux premiers tiers et un box-play très efficace.

Dans les buts, tant Leonardo Genoni (vendredi) que Reto Berra (samedi) ont dominé leur sujet. Enfin, l'arrivée du trio zougois Herzog-Senteler-Simion est un autre motif de satisfaction pour Patrick Fischer.

Loeffel décisif

Dans ce second duel en moins de 24 heures, la Suisse a ouvert la marque par Romain Loeffel (9e). Le Chaux-de-Fonnier s'est ensuite fait l'auteur de la passe décisive sur le 2-0, à 5 contre 4, de Dario Simion (34e). Herzog a signé le 3-0, en rupture, à la 45e, et Kessler a centré le but vide en fin de partie (60e).

Dès jeudi, la Suisse disputera ses trois derniers matches d'avant-Mondial, contre la Suède, la Finlande et la République tchèque contre lesquelles l'équipe nationale n'a pas gagné cette saison.

