La Suisse bat la Tchéquie et remporte le tournoi

C'est sur une note positive que la Suisse a conclu sa phase de préparation au Mondial de Riga. La sélection de Patrick Fischer a battu la Tchéquie 3-2 à Brno et remporté l'Euro Hockey Tour.

On peut parler de montée en puissance. Dépassée contre la Suède jeudi soir à Göteborg, mais fatiguée au sortir d'un bon bloc d'entraînements, puis mieux en jambes samedi contre les Finlandais (victoire 2-1), la Suisse a livré son meilleur match de la préparation.

Solides devant le goal adverse, capables de répondre au défi physique, les Helvètes ont semblé inspirés. Sans oser parler de match référence, on peut toutefois dire que la Suisse s'est rassurée et a rassuré. Tout n'est pas encore parfait, notamment l'intégration de Janis Moser et sa responsabilité sur l'ouverture du score tchèque après 29 secondes, mais la sélection de Fischer pointe dans la bonne direction.

Très bon power-play

Au chapitre des bonnes nouvelles, les situations spéciales ont été parfaitement négociées. Le power-play, peu enthousiasmant jusqu'ici, a plutôt bien tourné. C'est d'ailleurs sur leur première opportunité que les Suisses sont parvenus à égaliser par Gaëtan Haas à la 7e. Intéressant au passage de constater que l'unité qui a marqué était composée de quatre droitiers.

En parlant de droitier, c'est Romain Loeffel qui a inscrit le 2-1 à la 23e. Un très joli lancer des poignets pour le défenseur de Berne sur des passes de Corvi et de Haas, excellent au cours de cette rencontre. Pour le Neuchâtelois, ce but lui permet très certainement de marquer quelques précieux points vis-à-vis de son coach. La sélection compte actuellement neuf défenseurs et il y a fort à parier que Fischer s'envolera pour la Lettonie avec huit arrières. Blessé contre la Suède, le Genevois Roger Karrer devra-t-il rester à quai?

Autre sujet de satisfaction dans les rangs helvétiques, c'est la bonne tenue des trois gardiens. Van Pottelberghe s'est bien comporté face aux Suédois, Genoni a été excellent contre la Finlande et Robert Mayer a assuré contre son autre pays, lui qui est né à Havirov.

A noter qu'on ne saura que lundi quels sont les joueurs qui rentreront à la maison et n'iront pas à Riga. Il y a fort à parier qu'hormis les trois gardiens, Fischer parte avec huit défenseurs et quatorze attaquants.

/ATS