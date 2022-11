La Suisse bat la Finlande chez elle

La Suisse a commencé la Karjala Cup à Turku par une victoire de prestige. Les joueurs de Patrick Fischer ont battu la Finlande 3-2 aux tirs au but jeudi.

Cela n'est qu'un tournoi amical de début de saison, il n'empêche que de voir la Suisse prendre le meilleur sur l'une des meilleures nations du monde a quelque chose de réjouissant. Surtout, les Suisses ont affiché un visage conquérant dès le début de la rencontre.

Et c'est presque logiquement qu'ils ont ouvert le score à la 10e grâce à Sven Andrighetto, parfaitement servi par Andres Ambühl. Confronté à quelques défections au niveau de la ligne de centre, Patrick Fischer a donc placé son fidèle grognard davosien entre Andrighetto et Bertschy.

Une égalisation inattendue

La Finlande de Jukka Jalonen a réussi à égaliser en début de deuxième tiers sur son premier jeu de puissance. Jere Innala a trouvé la lucarne de Leonardo Genoni d'un tir absolument létal (21e).

Et on peut dire que la Finlande est montée en puissance tout au long de la partie. La Suisse n'a pas mal appréhendé les quarante dernières minutes, mais force est de constater que ce fut plus dur dans le troisième tiers pour Kukan & Cie. Les Helvètes ont ainsi bénéficié d'un jeu de puissance à la 46e sans toutefois pouvoir en sortir quelque chose de positif. Et juste avant, les Lions finlandais avaient pris l'avantage grâce à Karjalainen (44e) après un tir insidieux de Mikko Lehtonen, le défenseur de Zurich.

Mais la sélection à croix blanche a su profiter d'une rare occasion pour égaliser. Venu appuyer l'attaque, Roger Karrer a inscrit un 2-2 assez inattendu (51e) à la suite d'un bon travail d'Andrighetto. La première triplette suisse fut d'ailleurs de tous les bons coups.

La Suisse ne se cache pas

En prolongation, la Suisse ne s'est pas cachée face aux champions du monde et olympiques en titre. Patrick Fischer a même proposé à deux reprises un trio composé de trois attaquants pour les cinq minutes supplémentaires.

Tout s'est finalement décidé aux tirs au but. Dans cet exercice, Tyler Moy et Damien Riat ont trouvé la faille, tandis que Genoni n'a été battu qu'à une seule reprise.

Les Suisses affronteront la Suède samedi à 11h30 pour leur deuxième match dans ce tournoi.

