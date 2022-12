La Suisse arrache un 2e succès à Moncton

La Suisse a arraché un deuxième succès mardi pour son deuxième match dans le championnat du monde M20 au Canada. La sélection de Marco Bayer a battu la Lettonie 3-2 aux tirs au but à Moncton.

Victorieuse en prolongation de la Finlande lundi, la Suisse a égalisé à 2-2 à la 59e minute face aux Lettons. Alors que le portier Kevin Pasche avait cédé sa place à un sixième joueur de champ depuis 12 secondes, Rodwin Dionicio a trouvé la faille d'un tir précis de la ligne bleue.

Les Helvètes, qui affronteront les Etats-Unis jeudi, avaient ouvert la marque grâce à Louis Robin à la 9e minute avant de concéder deux buts aux 14e et 38e. Ils ont forcé la décision dans le 'shoot-out' sur des réussites d'Attilio Biasca et de Liekit Reichle. Un Biasca qui avait inscrit le but de la victoire face à la Finlande.

/ATS