La Suisse à une marche de la finale

La Suisse s'apprête à affronter le Canada samedi (18h20) en demi-finale du Championnat du monde à Prague. Battus 3-2 en phase de poule, les hommes de Patrick Fischer veulent prendre leur revanche.

La Suisse a obtenu jeudi à Ostrava le droit de disputer la cinquième demi-finale de son histoire lors d'un Mondial. Elle a perdu celles de 1992, année de l'introduction des quarts de finale sous la forme que l'ogn connaît, et de 1998 à Zurich, mais a remporté les deux dernièrs en 2013 à Stockholm et en 2018 à Copenhague.

Au Danemark justement, la troupe de Patrick Fischer avait réalisé un match plein contre le Canada de Connor McDavid. La Suisse l'avait emporté 3-2 en limitant l'impact du centre d'Edmonton à un assist. Tristan Scherwey avait ouvert la marque, puis Grégory Hofmann et Gaëtan Haas avait ajouté deux réussites en power-play.

Le Fribourgeois et le Biennois sont encore de l'épopée en Tchéquie, tout comme Roman Josi, Dean Kukan, Michael Fora, Sven Andrighetto, Kevin Fiala, Nino Niederreiter, Reto Berra et Leonardo Genoni. Et si l'on remonte à 2013, Josi, Niederreiter et Berra étaient présents, ainsi qu'Andres Ambühl.

Une seule défaite

Le premier duel face à la sélection d'André Tourigny s'est soldée par une défaite, la seule jusqu'ici. La Suisse s'était inclinée 3-2 dimanche dernier lors de la phase de poule. Alors qu'elle menait 2-1 dans le deuxième tiers et qu'elle semblait prendre un petit ascendant psychologique sur son adversaire, la Suisse avait concédé deux buts en infériorité numérique après que Kevin Fiala a pris une pénalité de cinq minutes avec un retour prématuré aux vestiaires pour un coup de genou sur un Canadien.

Excellente à 5 contre 5, la Suisse n'a encaissé que quatre buts dans cette phase de jeu: un contre la Norvège à l'occasion du match inaugural et trois contre les Autrichiens dans un match un peu fou. Depuis, l'assise défensive fait merveille. Sur les six derniers matches, elle n'a pris que six buts, tous en infériorité numérique.

Dans l'autre demi-finale, la Tchéquie, renforcée par David Pastrnak, Pavel Zacha et Martin Necas, va défier la Suède, favorite du tournoi avec le Canada. Les hôtes de cette compétition ont battu les Etats-Unis 1-0 sur une réussite de Zacha à 5 contre 4. Les Scandinaves ont eux dû aller en prolongation pour prendre le meilleur sur la Finlande 2-1. L'O2 Arena sera plus bruyante que jamais et ce match a toutes les chances de tenir ses promesses.

