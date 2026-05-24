La Lettonie fait le job face à la Team GB

La Lettonie peut toujours rêver d'une place en quarts de finale du championnat du monde. Les ...
La Lettonie fait le job face à la Team GB

La Lettonie fait le job face à la Team GB

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDREAS BECKER

La Lettonie peut toujours rêver d'une place en quarts de finale du championnat du monde.

Les Baltes ont écrasé la Grande-Bretagne 6-0 dimanche à Zurich pour se replacer en 4e position d'un groupe A dominé par la Suisse et la Finlande.

Toujours en quête d'un premier point, les Britanniques n'avaient pas les armes pour surprendre la Lettonie. Des réussites de Martins Dzierkals, Deniss Smirnovs et Rudolfs Balcers ont permis aux Lettons de se mettre à l'abri dès le premier tiers (3-0 après 20' de jeu).

Le capitaine Rudolfs Balcers poursuit ainsi son festival dans 'sa' patinoire. L'attaquant des Zurich Lions en est désormais à six réalisations en six matches dans ce tournoi, dont il est le meilleur buteur, sur les 16 de son équipe. Il a également réussi un assist dimanche, son deuxième 'seulement' dans ces joutes.

Avec 9 points à son compteur, la Lettonie occupe le 4e rang de sa poule, devant l'Allemagne (7 points, en 6 matches également) et les Etats-Unis (5 points en 5 matches). Les Lettons doivent encore affronter la Hongrie mardi, alors que l'Allemagne jouera son dernier match lundi face aux Britanniques. Sous pression, les Américains doivent encore en découdre avec la Hongrie et l'Autriche.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse cartonne au classement des compteurs

La Suisse cartonne au classement des compteurs

Hockey    Actualisé le 24.05.2026 - 13:58

Carolina souffre mais égalise à 1-1 face aux Habs

Carolina souffre mais égalise à 1-1 face aux Habs

Hockey    Actualisé le 24.05.2026 - 06:50

« On peut être heureux, mais pas satisfait », dit Christoph Bertschy

« On peut être heureux, mais pas satisfait », dit Christoph Bertschy

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 20:40

La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 18:58

Articles les plus lus

La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 18:58

« On peut être heureux, mais pas satisfait », dit Christoph Bertschy

« On peut être heureux, mais pas satisfait », dit Christoph Bertschy

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 20:40

La Lettonie bat les Etats-Unis

La Lettonie bat les Etats-Unis

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 22:58

Carolina souffre mais égalise à 1-1 face aux Habs

Carolina souffre mais égalise à 1-1 face aux Habs

Hockey    Actualisé le 24.05.2026 - 06:50

Vegas enfonce le clou face à l'Avalanche

Vegas enfonce le clou face à l'Avalanche

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 06:54

La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

La Suisse et son empereur Roman dynamitent la Hongrie

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 18:58

« On peut être heureux, mais pas satisfait », dit Christoph Bertschy

« On peut être heureux, mais pas satisfait », dit Christoph Bertschy

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 20:40

La Lettonie bat les Etats-Unis

La Lettonie bat les Etats-Unis

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 22:58

DiDomenico rejoint le championnat suédois

DiDomenico rejoint le championnat suédois

Hockey    Actualisé le 22.05.2026 - 21:11

Contre la Suisse, la Hongrie va essayer de ne pas couler

Contre la Suisse, la Hongrie va essayer de ne pas couler

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 05:09

Vegas enfonce le clou face à l'Avalanche

Vegas enfonce le clou face à l'Avalanche

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 06:54

La Lettonie bat les Etats-Unis

La Lettonie bat les Etats-Unis

Hockey    Actualisé le 23.05.2026 - 22:58