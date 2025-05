La Hongrie, un adversaire méconnu qu'il faut respecter

Déjà qualifiée pour les quarts de finale du Championnat du monde, la Suisse a encore deux matches à jouer dans sa poule à Herning. Le premier a lieu dimanche soir (20h20) face à la Hongrie.

Face au promu, la Suisse doit éviter de tomber dans le piège, même si la Hongrie ne représente pas un adversaire imposant pour la troupe de Patrick Fischer. Vainqueurs du Kazakhstan 4-2, les Hongrois ont pour l'heure réussi leur mission maintien. Après avoir rapidement mené 2-0 contre les Danois, les joueurs de l'Est ont toutefois pris l'eau pour une gifle 8-2.

En jouant sérieusement comme ils l'ont fait face à la Norvège, les Helvètes devraient s'éviter toute mauvaise surprise. Le seul joueur un peu 'connu' en Suisse se nomme Tamas Ortenszky, actuel défenseur de Winterthour en Swiss League après être passé par Martigny, Viège, les Ticino Rockets et les juniors de Bienne. A suivre aussi le tout jeune Doman Kristof Szongoth, pas encore 17 ans et qui a joué le Mondial M18, le Mondial M20 et celui de Herning la même année.

Pour trouver trace du dernier Suisse-Hongrie dans un Championnat du monde du groupe A, il faut prendre la machine à remonter le temps et filer dans les années 30. La Suisse a joué six fois contre les Hongrois entre 1933 et 1939 pour un bilan de cinq victoires et un nul. En cas de sixième victoire dimanche, la sélection nationale passerait à 16 points et serait certaine de terminer dans les trois premiers de son groupe.

/ATS