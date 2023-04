La Chaux-de-Fonds confirme

La Chaux-de-Fonds mène 2-0 dans le barrage de promotion-relégation. Les Neuchâtelois ont battu Ajoie 4-1 aux Mélèzes.

La situation des Jurassiens n'est pas encore catastrophique, mais elle s'en rapproche dangereusement. Les Abeilles ont su piquer une deuxième fois en deux matches après s'être imposés à Porrentruy lors du début de cette série.

Sur leur glace, les Chaux-de-Fonniers ont profité de toutes les situations pour mettre les Ajoulots dans leurs petits patins. Ainsi Bengtsson a ouvert la marque à la 5e. Et même si Frossard a pu égaliser à la 17e, les Jurassiens n'ont pas réussi à profiter de ce momentum.

Pire, ils ont même encaissé le 2-1 à la 22e alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. Mais lorsque l'on laisse Sondre Olden tout seul derrière la cage, il y a bien des chances qu'il arrive à faire quelque chose de positif avec le puck. Et comme en plus le power-play du HCC fonctionne bien, les joueurs de Louis Matte ont pu ajouter le 3-1 à la 28e via Daniel Carbis. C'est finalement Toms Andersons qui a clos le score dans la cage vide.

Les Jurassiens vont devoir se ressaisir s'ils espèrent faire douter des Neuchâtelois qui évoluent véritablement sur un petit nuage ces temps.

/ATS