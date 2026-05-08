L'heure de la revanche face à la Suède

L’équipe de Suisse dispute samedi à Ängelholm son avant-dernier match de préparation avant ...
L'heure de la revanche face à la Suède

L'heure de la revanche face à la Suède

Photo: KEYSTONE/AP/Johan Nilsson

L’équipe de Suisse dispute samedi à Ängelholm son avant-dernier match de préparation avant le championnat du monde de Zurich et Fribourg. Elle se frotte dès 16h à la Suède.

La troupe de Jan Cadieux a une revanche à prendre face au Tre Kronor. Il y a tout juste dix jours, à Jönköping, la Suisse avait en effet été humiliée 8-1 par la Suède. Leonardo Genoni avait vécu un cauchemar devant le filet helvétique, et n’avait été remplacé qu’à la 53e après avoir encaissé le 7-0.

La donne a changé depuis. Jan Cadieux peut s’appuyer sur un effectif bien plus impressionnant avec l’arrivée des stars de la NHL Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier et Nino Niederreiter. Jeudi, son équipe a d’ailleurs battu la Finlande (5-4 aux tirs au but) pour entamer parfaitement cette dernière étape du Euro Hockey Tour 2025/26.

L’équipe de Suisse, qui pourra également compter la semaine prochaine sur les services du défenseur de Tampa Bay Janis Moser, disputera dimanche un dernier match avant d’entamer son Mondial vendredi prochain à Zurich face aux Etats-Unis. Elle se frottera dès 12h à la République tchèque, qu’elle avait battue 1-0 aux tirs au but dimanche dernier à Ceske Budejovice.

/ATS
 

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