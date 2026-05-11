L'Avalanche proche des demi-finales

L'Avalanche du Colorado a peut-être fait un pas décisif vers la qualification pour les demi-finales ...
L'Avalanche proche des demi-finales

L'Avalanche proche des demi-finales

Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

L'Avalanche du Colorado a peut-être fait un pas décisif vers la qualification pour les demi-finales de NHL en allant gagner 5-2 contre Minnesota lundi. La franchise de Denver mène 3-1 dans la série.

En cas de nouvelle victoire, l'Avalanche accèderait aux demi-finales pour la première fois depuis 2022, lorsqu'elle avait soulevé la Coupe Stanley.

Le succès à Saint Paul contre le Wild lundi est une réponse cinglante après la défaite subie deux jours plus tôt au même endroit (5-1). Le vainqueur de la saison régulière a passé l'épaule dans le troisième tiers, sous l'impulsion du Canadien Parker Kelly, auteur de son premier but en play-off sur le 3-2.

Le topscorer Nathan MacKinnon puis Brock Nelson, quelques secondes avant la sirène finale dans la cage vide, ont scellé le score. Colorado aura l'occasion de plier l'affaire à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi.

/ATS
 

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