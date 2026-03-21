L'Avalanche, première équipe qualifiée pour les play-off

L'Avalanche est devenue vendredi la première équipe à valider son ticket pour les play-off ...
L'Avalanche, première équipe qualifiée pour les play-off

L'Avalanche, première équipe qualifiée pour les play-off

Photo: KEYSTONE/AP/Erin Hooley

L'Avalanche est devenue vendredi la première équipe à valider son ticket pour les play-off de NHL. Colorado s'est assuré une place dans les séries finales en allant s'imposer 4-1 à Chicago.

Leader de la Conférence Ouest, la franchise de Denver a atteint la barre des 100 points grâce à cette victoire, sa 45e en 68 matches. Colorado compte 4 longueurs d'avance sur les Dallas Stars de Lian Bichsel, 2es de la très relevée Central Division.

L'Avalanche s'appuie notamment sur sa superstar Nathan MacKinnon. Le centre canadien a réussi trois assists vendredi. Il en est désormais à 114 points (dont 45 buts), soit 1 de moins que le meilleur compteur de la ligue Connor McDavid.

Sauf miracle, les Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ne joueront en revanche pas les play-off. Battu 2-1 à Washington vendredi, New Jersey reste à 12 points de la 8e place à l'Est, alors qu'il lui reste 13 matches à disputer.

/ATS
 

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