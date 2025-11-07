Kurashev bat Niederreiter

Le 'derby' suisse programmé vendredi en NHL a souri à Philipp Kurashev.

Les San Jose Sharks ont en effet battu les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter 2-1 pour cueillir un cinquième succès dans leurs sept derniers matches.

Les deux attaquants helvétiques se sont illustrés dans cette partie. Nino Niederreiter a réussi la passe décisive - du patin - sur l'ouverture du score signée Josh Morrissey à la 13e minute. Le Grison en est à 9 points - dont 6 assists - en 14 matches disputés cette saison.

Philipp Kurashev a quant à lui été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire des Sharks, inscrit par Will Smith à la 56e. Le Bernois renaît depuis son arrivée dans la franchise californienne: il a réussi 10 points - dont 5 assists - en 13 parties jouées durant cet exercice 2025/26.

Auteur de la passe décisive sur le 2-1, Macklin Celebrini avait permis aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 14e grâce à son 9e but de la saison. L'attaquant canadien de 19 ans, no 1 de la draft 2024, a pris la tête du classement des compteurs de la NHL après cette soirée avec 23 points à son actif.

