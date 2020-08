Kubalik brille avec Chicago face à Edmonton

Montréal et Chicago, les deux équipes au plus petit nombre de points de la NHL à participer aux play-off, ont créé les première surprises du tour préliminaire, en battant Pittsburgh et Edmonton.

Ces barrages opposent les équipes classées de la 5e à la 12e place dans chaque conférence, Est et Ouest, au meilleur des cinq matches.

Les Chicago Blackhawks se sont imposé 6-2 face aux Edmonton Oilers, qui évoluaient pourtant sur leur glace habituelle. Pas besoin de chercher bien loin l'homme du match: Dominik Kubalik. L'ancien attaquant d'Ambri-Piotta a brillé avec un doublé et trois assists. Il a établi un nouveau record, celui du rookie le plus productif dans son premier match de série.

De son côté, le Canadien de Montréal s'est imposé 3-2 après prolongation face aux Pittsburgh Penguins. Jeff Petry a inscrit le but vainqueur après 13'57'' de temps supplémentaire.

Les quatre équipes qualifiées seront opposées lors du 1er tour aux quatre têtes de série de leur conférence, dont l'ordre sera déterminé après une phase de groupes se déroulant en parallèle.

Plus de quatre mois et demi après son interruption à cause du coronavirus la saison reprend dans deux bulles, dans les villes canadiennes de Toronto et Edmonton.

/ATS