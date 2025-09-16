Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten risque d'être privé de son gardien Ludovic Waeber jusqu'à la fin 2025. Le Fribourgeois ...
Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Kloten risque d'être privé de son gardien Ludovic Waeber jusqu'à la fin 2025. Le Fribourgeois s'est blessé à une épaule samedi à Genève. La durée de son absence est estimée entre deux et trois mois.

Directeur sportif des Aviateurs, Ricardo Schödler a exprimé sa tristesse. 'C'est évidemment amer, Ludo avait très bien entamé la saison. Avec la forme qu'il tenait, il était l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Son indisponibilité va peser lourd', a-t-il dit.

Ludovic Waeber quittera Kloten au terme de la saison. Il s'est déjà engagé pour quatre saisons avec Fribourg-Gottéron.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:35

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 01:37

Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne humilie Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:11

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 11:00

Articles les plus lus

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 11:33

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 11:00

Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne humilie Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:11

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 01:37

Un Suédois en renfort au HCC

Un Suédois en renfort au HCC

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 04:42

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 11:33

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 11:00

Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne humilie Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:11

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Reprise difficile pour la NHA

Reprise difficile pour la NHA

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 21:06

Un Suédois en renfort au HCC

Un Suédois en renfort au HCC

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 04:42

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 11:33