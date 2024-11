Kevin Pasche: « Je me suis enfin trouvé à la hauteur »

La soirée a été parfaite pour Kevin Pasche et le Lausanne HC jeudi face à Zurich. Très exigeant, le portier vaudois voulait réagir après des performances qui ne l'avaient pas satisfait.

Son cri de rage aurait sans doute retenti dans la patinoire de Malley si les fans lausannois n'avaient pas fêté comme il se doit la victoire de leurs Lions (2-0) au moment de la sirène finale. Kevin Pasche a tenu bon devant son filet lors de dernières minutes âprement disputées, face à des Zurichois évoluant à 6 contre 4.

'A Berne avant la trêve internationale (défaite 7-2) et mardi contre Genève (défaite 5-0) je ne m'étais pas trouvé à la hauteur. Je voulais vraiment répondre ce soir et l'équipe m'a beaucoup aidé. Je me suis enfin trouvé à la hauteur et ça fait du bien', a lâché en zone mixte le jeune gardien de 21 ans, qui vit sa première saison en tant que portier numéro 1 en National League.

Match référence

'C'est le match référence qu'il nous fallait pour bien recommencer après la pause. En plus contre Zurich, c'était parfait. Maintenant il s'agit de faire preuve de plus de constance', a poursuivi Kevin Pasche.

Le cerbère du LHC n'a pas manqué de saluer le travail de sa défense lors d'une fin de match intense qui a sans doute rappelé à certains spectateurs la dernière finale des play-off, perdue en sept matches face à ce même Zurich. '+Glausi+ (réd: Andrea Glauser) m'a sauvé deux buts ce soir, j'en ai sauvé d'autres pour certains. On avait une bonne alchimie, mais on sait qu'on ne l'aura pas chaque soir. Il faut qu'on travaille là-dessus', a expliqué le gardien lausannois, qui garde l'objectif fixé par son entraîneur Geoff Ward en ligne de mire.

'Du beau spectacle'

'La période allant jusqu'à décembre va être intense et importante. On veut vraiment rester dans le top 5, même dans le top 3', a-t-il annoncé. Avec un point d'avance seulement sur Zurich (qui a joué deux matches en moins) et deux sur Davos, Kevin Pasche est conscient que cette première place n'a pas la plus grande des valeurs.

'Ce statut de leader est gratifiant, mais on sait qu'une défaite vendredi à Zoug peut nous faire retomber de deux ou trois places', a-t-il rappelé. 'C'est très serré cette année et c'est beau pour les fans. C'est beaucoup plus de pression pour nous aussi, mais ça produit du beau spectacle.' Difficile de le contredire.

