Kahun donne la victoire à Berne

Le derby bernois entre Langnau et Berne en National League fut disputé. Mais Dominik Kahun a inscrit le but décisif en prolongation (5-4).

Les Ours ont longtemps fait la course en tête, menant très rapidement 2-0. Puis 3-1 et 4-2 au cours du tiers médian. Mais les Tigers ont su répondre de la meilleure des manières.

Saarijärvi et Flavio Schmutz (45e) ont permis aux Emmentalois de recoller et d'envoyer la partie en prolongation. Les imports de Langnau ont à nouveau montré la voie avec outre le goal de Saarijärvi, une réussite de Malone et une de Mäenalanen. Ces buts ont fait du bien car les Emmentalois couchaient sur deux défaites sans but (3-0 contre Zurich et 8-0 contre Lugano).

Mais au final c'est Berne qui a eu le dernier mot avec un lancer du top scorer bernois Kahun que Chralin a laissé passer entre ses jambières. Les Ours consolident leur 4e place au classement.

/ATS