Julius Honka débarque à Ajoie

Après avoir annoncé le départ de onze joueurs, le HC Ajoie renforce son effectif en vue de la saison 2026/27 de National League.

Le club jurassien enregistre notamment les arrivées de Julius Honka et de Tim Wolf.

Julius Honka (30 ans) n'est autre que le frère aîné d'Anttoni Honka, meilleur compteur des Ajoulots lors de la saison 2025/26. Le défenseur évoluait à Rapperswil-Jona lors de l'exercice 2025/26, après des passages à Berne, Genève-Servette et Davos.

Tim Wolf est quant à lui de retour au sein d'un club dont il a défendu les couleurs de 2019 à 2024. Le gardien de 34 ans a passé les deux dernières saisons à Zoug. L'attaquant canado-suisse Stefano Bottini (23 ans) rejoint lui aussi les rangs du club ajoulot. La durée des contrats des trois joueurs n'a pas été précisée par le HCA.

/ATS