Julius Honka débarque à Ajoie

Après avoir annoncé le départ de onze joueurs, le HC Ajoie renforce son effectif en vue de ...
Julius Honka débarque à Ajoie

Julius Honka débarque à Ajoie

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Après avoir annoncé le départ de onze joueurs, le HC Ajoie renforce son effectif en vue de la saison 2026/27 de National League.

Le club jurassien enregistre notamment les arrivées de Julius Honka et de Tim Wolf.

Julius Honka (30 ans) n'est autre que le frère aîné d'Anttoni Honka, meilleur compteur des Ajoulots lors de la saison 2025/26. Le défenseur évoluait à Rapperswil-Jona lors de l'exercice 2025/26, après des passages à Berne, Genève-Servette et Davos.

Tim Wolf est quant à lui de retour au sein d'un club dont il a défendu les couleurs de 2019 à 2024. Le gardien de 34 ans a passé les deux dernières saisons à Zoug. L'attaquant canado-suisse Stefano Bottini (23 ans) rejoint lui aussi les rangs du club ajoulot. La durée des contrats des trois joueurs n'a pas été précisée par le HCA.

/ATS
 

Actualités suivantes

Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions

Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 14:24

Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 12:01

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 11:04

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 09:38

Articles les plus lus

Le Lightning égalise à 2-2

Le Lightning égalise à 2-2

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 07:48

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 09:38

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 11:04

Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 12:01

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Hockey    Actualisé le 26.04.2026 - 11:54

Le Lightning égalise à 2-2

Le Lightning égalise à 2-2

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 07:48

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 09:38

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 11:04

Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche

Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche

Hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 23:22

Moser et Tampa menés

Moser et Tampa menés

Hockey    Actualisé le 25.04.2026 - 16:08

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Hockey    Actualisé le 26.04.2026 - 11:54

Le Lightning égalise à 2-2

Le Lightning égalise à 2-2

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 07:48