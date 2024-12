Julien Sprunger prolonge l'aventure d'un an

Julien Sprunger patinera encore une saison de plus à Fribourg. Les Dragons ont officialisé vendredi peu avant la rencontre contre Kloten la prolongation de contrat de leur emblématique capitaine.

Alors que la possibilité qu'il puisse raccrocher les patins un an après Andreï Bykov avait été évoquée, l'attaquant de 38 ans disputera bien une 23e saison sous les couleurs fribourgeoises. Son bon début d'exercice personnel (14 points en 29 matches), malgré les difficultés connues par les Dragons, a semble-t-il convaincu les dirigeants fribourgeois de faire confiance une année de plus au numéro 86.

'Depuis le début de la saison, Julien Sprunger se montre performant sur la glace. Sa motivation est intacte et il est un exemple au sein de notre vestiaire', déclare le directeur sportif de Fribourg-Gottéron Gerd Zenhäusern dans un communiqué. 'C’est une grande fierté de prolonger mon contrat avec mon club de toujours. Je me sens bien dans mon corps et je peux encore apporter des compétences à cette équipe', lance quant à lui Julien Sprunger.

/ATS