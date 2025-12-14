Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger ne disputera pas une 25e saison sous les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. L’attaquant a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière au printemps prochain.

'Ce fut un voyage extraordinaire', a avoué Julien Sprunger dans une video diffusée par son club pour lequel il a joue à ce jour 1149 rencontres pour 810 points. 'Mais il est temps de passer le témoin », ajoute l’attaquant qui fêtera ses 40 ans le 4 janvier prochain. Toujours compétitif comme le soulignent les 14 points comptabilisés depuis le début de la saison, Julien Sprunger quittera son club de toujours par la grande porte. Il rêve bien sûr de le conduire enfin vers le titre de Champion de Suisse. Il l’avait approché en 2013 avec une finale contre Berne perdue en six matches.

Sélectionné à 96 reprises en équipe nationale, il n’aura pas connu les récentes heures glorieuses de la sélection. Il a pris sa retraite internationale à l’issue de la saison 2013/2014. Son parcours en équipe de Suisse fut marqué par cette charge bien sévère qu’il avait subie de la part de l’Américain David Backes le 4 mai 2009 lors du Championnat du monde disputé à Berne.

'Julien Sprunger incarne Fribourg-Gottéron, souligne son président Hubert Waeber. Tous les fans se retrouvent en lui. Il nous a fait vibrer tellement de fois. Nous sommes très fiers de notre capitaine.' Comme le rappelle Hubert Waeber, l'attaquant laissera une trace indélébile dans l'histoire du HC Fribourg-Gottéron

/ATS