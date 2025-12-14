Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger ne disputera pas une 25e saison sous les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. ...
Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Julien Sprunger ne disputera pas une 25e saison sous les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. L’attaquant a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière au printemps prochain.

'Ce fut un voyage extraordinaire', a avoué Julien Sprunger dans une video diffusée par son club pour lequel il a joue à ce jour 1149 rencontres pour 810 points. 'Mais il est temps de passer le témoin », ajoute l’attaquant qui fêtera ses 40 ans le 4 janvier prochain. Toujours compétitif comme le soulignent les 14 points comptabilisés depuis le début de la saison, Julien Sprunger quittera son club de toujours par la grande porte. Il rêve bien sûr de le conduire enfin vers le titre de Champion de Suisse. Il l’avait approché en 2013 avec une finale contre Berne perdue en six matches.

Sélectionné à 96 reprises en équipe nationale, il n’aura pas connu les récentes heures glorieuses de la sélection. Il a pris sa retraite internationale à l’issue de la saison 2013/2014. Son parcours en équipe de Suisse fut marqué par cette charge bien sévère qu’il avait subie de la part de l’Américain David Backes le 4 mai 2009 lors du Championnat du monde disputé à Berne.

'Julien Sprunger incarne Fribourg-Gottéron, souligne son président Hubert Waeber. Tous les fans se retrouvent en lui. Il nous a fait vibrer tellement de fois. Nous sommes très fiers de notre capitaine.' Comme le rappelle Hubert Waeber, l'attaquant laissera une trace indélébile dans l'histoire du HC Fribourg-Gottéron

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 18:33

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 16:02

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 13.12.2025 - 20:26

Articles les plus lus

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 09:41

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 13.12.2025 - 20:26

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 16:02

Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser

Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 08:27

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 09:41

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 13.12.2025 - 20:26

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine

Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 17:15

La Suisse battue par la Suède

La Suisse battue par la Suède

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 22:27

Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser

Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 08:27

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 09:41