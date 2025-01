Julien Sprunger a encore frappé

Eternel Julien Sprunger ! Le capitaine de Fribourg-Gottéron a donné la victoire (2-1) à ses couleurs aux Vernets face à Genève-Servette, sans doute son meilleur ennemi.

Julien Sprunger a signé sa 10e réussite de la saison sur le 2-1 de la 52e minute entre les jambes de Robert Mayer. Cette victoire relance une équipe qui restait sur deux défaites au-delà du temps réglementaire contre Ambri-Piotta et Davos. Elle est, surtout, amplement méritée avec une domination très marquée des Fribouregois avec 30 tirs à leur actif contre 14 aux Genevois.

Titularisé à la place de Reto Berra, Loîc Galley ne s’est incliné que sur une séquence de double infériorité numérique. A à la 30e, Teemu Hartikainen avait su exploiter les pénalités infligées à Sprunger et à Yannick Rathgeb pour répondre à l’ouverture du score de Linden Vey.

Précieuse victoire de Bienne

Victorieux à Ambri vendredi, Genève-Servette ne parvient toujours pas à enchaîner. Les Grenat devront vraiment cravacher pour disputer les play-in. Le top 6 semble désormais bien inaccessible pour une équipe aussi inconstante. Dans cette lutte pour les play-in, le HC Bienne a réalisé la belle opération de la soirée. Après leur victoire contre Lugano mardi, les Seelandais ont battu Ambri 4-3. Ancien Léventin, Fabio Hofer a inscrit le but de la victoire à la 52e minute dans une rencontre riche en rebondissements.

A Porrentruy, Lugano a également connu la défaite lors d’un samedi bien noir pour un hockey tessinois bien malade. Encore une fois parfaitement protégé par un Benjamin Conz remarquable, Ajoie s’est imposé 3-1. Les Jurassiens ne sont plus qu’à 6 points de Lugano et à 10 d’Ambri pour, pourquoi pas, nourrir l’ambition d’échapper à la dernière place. Surtout si son gardien est toujours traversé par le même état de grâce.

Enfin, le Lausanne HC est peut-être, sans jouer, le grand gagnant de la soirée. Les défaites de Berne à Davos (3-2) et de Zurich à domicile face à Zoug (2-1) font ses affaires. Même si bien des points sont encore en jeu, la perspective de remporter la saison régulière devient de plus en plus grande pour les Vaudois. Lesquels ont mesuré à leurs dépens au printemps dernier l’avantage de disputer l’éventuel 7e match d’une finale à domicile.

/ATS