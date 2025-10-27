Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Le prometteur Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine. L'attaquant de 21 ans ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Le prometteur Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec Gottéron, ont annoncé les Dragons mardi sur les réseaux sociaux.

Né en Autriche, Jonas Taibel a été formé à Rapperswil-Jona où il avait fait ses débuts dans l'élite en 2020/21 avant de tenter l'aventure en ligue junior québécoise (QMJHL) à Moncton de 2021 à 2023. Il est revenu chez les Lakers au début de l'exercice 2023/24.

L'attaquant a fêté ses premières sélections en équipe de Suisse 'A', dont il fait partie du cadre élargi, la saison passée. Il a déjà réussi 9 points en 19 matches de National League avec 'Rappi' depuis le début de l'exercice 2025/26.

/ATS
 

