Jonas Siegenthaler marque son premier but de la saison

Jonas Siegenthaler a débloqué son compteur but cette saison à l'occasion de la victoire jeudi des New Jersey Devils contre Montréal (5-3). Il n'avait plus marqué depuis décembre 2023 en NHL.

Le défenseur zurichois des Devils a repris victorieusement un puck en retrait du Finlandais Erik Haula à la 31e minute de jeu pour marquer le 3-1. Les Devils ont ensuite assuré leur 9e victoire de l'exercice grâce à Jack Hughes et Jesper Bratt. Timo Meier et Nico Hischier n'ont pas, pour leur part, noirci la feuille des compteurs.

A Newark, Siegenthaler a inscrit son 10e but en carrière dans la prestigieuse ligue nord-américaine (9 en saison régulière, 1 en play-off). Le dernier remontait au 21 décembre 2023 et une défaite 6-3 à Edmonton.

13e victoire de Winnipeg

De leur côté, Winnipeg et Nino Niederreiter ont poursuivi sur leur lancée en s'imposant à domicile face à Colorado (1-0). Un but du Canadien Gabriel Vilardi après 66 secondes de jeu a suffi aux Jets pour signer un 13e succès en 14 matches.

La grise mine se poursuit en revanche pour Roman Josi et Nashville, battus 6-2 en Floride, face aux Panthers champions en titre. Janis Moser et Tampa Bay (défaits 2-1 après les tirs au but par Philadelphie) et les Blackhawks de Philipp Kurashev (battus 3-1 à Dallas) ont également été sevrés de points et de victoire jeudi.

Enfin, le 'derby' suisse opposant les Los Angeles Kings de Kevin Fiala aux Vancouver Canucks de Pius Suter a tourné en faveur du second (4-2). Mais les deux attaquants suisses n'ont pas été décisifs.

