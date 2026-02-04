Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser a joué un rôle décisif mardi dans la victoire 4-3 après prolongation de Tampa Bay ...
Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Photo: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara

Janis Moser a joué un rôle décisif mardi dans la victoire 4-3 après prolongation de Tampa Bay contre Buffalo. Électrique, le Lightning a remporté 18 de ses 20 derniers matches de NHL.

Le défenseur seelandais a été crédité d'un assist sur le but décisif de Jake Guentzel après 4'45 en 'overtime'. Une prolongation que Tampa avait arrachée à 26 secondes de la sirène finale, sur une réussite de Darren Raddysh.

Avec un but et trois assists, Nikita Kucherov a été le grand homme de cette partie. Le Russe de 32 ans, qui a atteint la barre des 90 points en 50 matches, est la principale raison derrière le succès du Lightning, la meilleure équipe actuelle de la Conférence Est.

Les Devils impuissants

Les choses sont en revanche toujours autant compliquées pour les New Jersey Devils, battus 3-0 à Newark par les Columbus Blue Jackets. Ces derniers ont fait la différence en marquant trois buts dans le troisième tiers-temps.

Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Cie perdent petit à petit les play-off de vue. Cette quatrième défaite en cinq matches les place à désormais 9 points de la dernière place qualificative pour les séries éliminatoires, mais la saison régulière est encore longue.

/ATS
 

Actualités suivantes

C’est fini pour Fleurier

C’est fini pour Fleurier

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 04:51

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 07:09

La folle remontada du Lightning

La folle remontada du Lightning

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 07:35

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 08:09

Articles les plus lus

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.02.2026 - 19:09

La folle remontada du Lightning

La folle remontada du Lightning

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 07:35

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 08:09

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 07:09

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.02.2026 - 19:09

La folle remontada du Lightning

La folle remontada du Lightning

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 07:35

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 08:09

Royal devant son public, le HCC conserve « sa » National Cup

Royal devant son public, le HCC conserve « sa » National Cup

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 16:12

Faux départ pour le CP Fleurier

Faux départ pour le CP Fleurier

Hockey    Actualisé le 01.02.2026 - 09:46

Ça se complique pour Bienne, battu à Kloten

Ça se complique pour Bienne, battu à Kloten

Hockey    Actualisé le 01.02.2026 - 18:04

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.02.2026 - 19:09

Royal devant son public, le HCC conserve « sa » National Cup

Royal devant son public, le HCC conserve « sa » National Cup

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 16:12