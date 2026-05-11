Ilves Tampere de retour à Davos après 54 ans d'absence

Le plateau de la Coupe Spengler 2026 est au complet. Les Finlandais d'Ilves Tampere feront leur retour à Davos en décembre après plus de 50 ans d'absence, ont annoncé les organisateurs lundi.

Avec 16 titres de champion à son actif, Ilves Tampere compte parmi les clubs historiques du championnat finlandais, même si son dernier sacre remonte à plus de 40 ans. Il a participé à la Coupe Spengler pour la dernière fois en 1972 et avait terminé à la 3e place.

Ilves Tampere rejoint donc les Adler Mannheim (Allemagne), Frölunda (Suède), les US Collegiate Selects, Langnau et l'organisateur Davos pour la 98e édition de la Coupe Spengler.

/ATS