« Ils l'ont fait! »: la presse suisse salue le titre de Gottéron

Fribourg-Gottéron a décroché jeudi soir son premier titre de champion, mettant fin à des décennies d'attente et de désillusions. La presse suisse salue un sacre aussi historique que mérité.

'Ils l'ont fait!', titre La Liberté, avec une immense photo en une du capitaine Julien Sprunger en train de soulever la Coupe. 'Après ça, on peut mourir tranquille', poursuit le quotidien fribourgeois en tête du cahier sports, en référence à la phrase culte de Thierry Roland après le sacre de l'équipe de France à la Coupe du monde 1998. Envoyé spécial du journal à Davos, Pierre Schouwey n'y va pas par quatre chemins dans son commentaire. Il faut désormais construire 'une statue pour +Juju+ (Sprunger), et vite!'

La Liberté, qui s'est temporairement renommé 'La Victoire' sur son portail en ligne, a également publié un supplément de 28 pages consacré aux champions. 'De Châtel-Saint-Denis à Flamatt ou du Lac-Noir à Estavayer-le-Lac et même au-delà, en passant par la Basse-Ville, où le club garde ses racines, Gottéron ne laisse personne indifférent', y écrit Patricia Morand. 'Les Dragons écrivent l'histoire et leurs supporters entretiennent la légende.'

'Le triomphe de l'obstination'

Pour 24 heures et la Tribune de Genève, 'probablement que jamais auparavant, dans l'histoire du hockey suisse, un but n'avait été célébré avec une telle ferveur.' La réussite en prolongation du Suédois Lucas Wallmark, 'le héros du soir', a fait basculer tout un canton dans l'euphorie.

'A Fribourg, c'est tout un peuple qui a tordu le cou à la fatalité', écrit Florian Müller, chef des sports des journaux romands de Tamedia, dans un éditorial. Gottéron abandonne son 'costume de perdant magnifique' pour 'revêtir une parure de lumière'. C'est le 'triomphe de l'obstination'.

Les journaux alémaniques rendent, eux aussi, largement hommage au sacre des Dragons. Pour la NZZ, ce titre est 'une histoire de romantisme sportif' mais aussi 'une bonne nouvelle pour le hockey sur glace suisse.'

Le quotidien zurichois va plus loin: 'Lausanne, Lugano, Zoug et Zurich sont financés par des milliardaires. Genève-Servette dépend du groupe Rolex. Depuis la pandémie, seules les équipes de cette liste ont triomphé. Gottéron en est en quelque sorte l'antithèse: il a mérité son titre grâce à sa résilience et sa persévérance.'

Le 'courage' de Zenhäusern

C'est la fin du slogan moqueur 'Nie Schwiizermeister' (Jamais champion de Suisse) rappellent de leur côté les Freiburger Nachrichten. Dans son commentaire, Frank Stettler souligne également la 'décision courageuse' du directeur sportif Gerd Zenhäusern de se séparer de l'entraîneur Christian Dubé en mai 2024. C'est à ce moment-là qu'avait été annoncée l'arrivée du Suédois Roger Rönnberg, plus d'un an avant son entrée en fonctions.

'Christian Dubé n'avait pas réussi à franchir la dernière étape, ce changement de paradigme entre une trop grande suffisance et une mentalité de gagnant', écrit le chef de la rubrique sportive. 'Roger Rönnberg incarne exactement l'inverse: un changement de culture et une identité affirmée, sans pour autant renier l'esprit et l'âme de Gottéron.'

/ATS