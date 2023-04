Huit joueurs quittent le HC Lugano

Le HC Lugano annonce le départ de huit joueurs. Les attaquants canadiens Kris Bennett, Troy Josesphs et Brett Connoly ne seront notamment plus tessinois, la saison prochaine.

Côté joueurs suisses, le défenseur Elia Riva part à Zoug et le gardien Davide Fadani quittent les bords du Ceresio. L’attaquant autrichien à licence helvétique Raphaël Herburger ne sera plus non plus luganais. Quant à Jari Näser et Loïc Vedova, ils ont décidé de quitter le monde du hockey sur glace professionnel pour prioriser leurs études universitaires.

/ATS