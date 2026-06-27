Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Berne et Lausanne ont officialisé lundi un échange entre le gardien Connor Hughes et le défenseur ...
Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Berne et Lausanne ont officialisé lundi un échange entre le gardien Connor Hughes et le défenseur Romain Loeffel. Le Neuchâtelois s'est engagé avec les Lions jusqu'au terme de la saison 2027-28.

Agé de 35 ans, Romain Loeffel compte 866 rencontres de National League avec Fribourg-Gottéron, Genève-Servette, Lugano et Berne. Il rejoint donc un troisième club romand pour sa 19e saison dans l'élite du hockey suisse.

Auteur de 17 points (13 assists et 4 buts) en 35 matches lors du dernier exercice avec les Ours, le solide défenseur offensif apportera au LHC un profil rare parmi les arrières suisses du championnat. Médaillé d'argent aux Mondiaux 2023-24, il totalise 428 points (dont 120 réalisations) en National League et occupe la 5e place du classement des compteurs parmi les défenseurs dans l’histoire de la ligue.

Connor Hughes fait le chemin inverse

De son côté, Connor Hughes fait le chemin inverse et rejoint Berne. Son départ n'est pas vraiment une surprise, du fait de l'annonce de la prolongation pour quatre saisons de Kevin Pasche en avril dernier. Le Canado-Suisse rejoint le club de la capitale avec un contrat de cinq ans. Ewan Huet, fils de Cristobal qui a quitté Kloten il y a quelques jours, devrait prendre la place de deuxième gardien à Malley.

Pour John Fust, directeur sportif du club vaudois, 'cet échange s’inscrit dans la continuité des décisions prises autour de la construction de l'effectif.'

Les Ours ont dans le même temps annoncé les départs d'Adam Reideborn, gardien suédois qui avait rejoint Berne il y a trois ans, et l'arrivée de Jeff Tomlinson, ancien entraîneur de Rapperswil et Kloten, en tant que 'consultant hockey'.

/ATS
 

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