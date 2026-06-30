Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Nico Hischier se plaît toujours autant dans le New Jersey. Le centre valaisan a prolongé de ...
Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Photo: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER

Nico Hischier se plaît toujours autant dans le New Jersey.

Le centre valaisan a prolongé de cinq ans le contrat qui le liait initialement jusqu'en 2027 avec les Devils, a annoncé la franchise de Newark. Il touchera 11,7 millions de dollars par saison à partir de l'été 2027.

Certaines rumeurs l'avaient envoyé du côté des Canadiens de Montréal, notamment. Mais New Jersey continue bel et bien de miser sur son capitaine et no 13 Nico Hischier (27 ans), que la franchise de Newark avait choisi en 1re position lors de la draft de 2017.

Son salaire, le plus élevé de l'histoire pour un Suisse évoluant en NHL, est en nette augmentation. Son contrat actuel, qui porte sur sept ans, lui rapporte 7,25 millions par année. Soit moins par exemple que ce que touche son coéquipier appenzellois Timo Meier (8,8 millions par an pour huit ans, jusqu'en 2031).

En comparaison, le défenseur bernois Roman Josi, capitaine de longue date des Nashville Predators, ne gagne 'que' 9 millions par an avec un bail de huit ans qui se terminera en 2028. L'attaquant saint-gallois de Los Angeles Kevin Fiala touche quant à lui 7,875 millions par saison.

Capitaine des Devils depuis février 2021, Nico Hischier sort d'une saison à 66 points en 82 matches, pour un différentiel total de -6. Il affiche 488 points - dont 199 buts - en 609 matches de saison régulière de NHL depuis ses débuts en 2017/18, plus 12 en 22 parties disputées dans le cadre des play-off.

/ATS
 

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