Gottéron: Loïc Galley prolonge jusqu'en 2027

Fribourg-Gottéron a prolongé d'un an le contrat de Loïc Galley, ont annoncé les Dragons vendredi ...
Gottéron: Loïc Galley prolonge jusqu'en 2027

Gottéron: Loïc Galley prolonge jusqu'en 2027

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Fribourg-Gottéron a prolongé d'un an le contrat de Loïc Galley, ont annoncé les Dragons vendredi soir.

Le communiqué a été diffusé alors que le gardien fribourgeois s'apprêtait à disputer face à Rapperswil-Jona son cinquième match de la saison en National League.

Issu du mouvement junior du club, Loïc Galley (23 ans) est désormais lié à Gottéron jusqu'à l'été 2027. Il sera la saison prochaine la doublure de Ludovic Waeber, qui quittera Kloten au terme de l'exercice 2025/26 pour revenir dans son club formateur.

/ATS
 

