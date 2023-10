Genève s'incline aux tirs aux buts

Genève-Servette a été battu dimanche à l'occasion de son match en retard de National League face à Zoug, 2-1 (tab). Les Aigles ont tout de même récolté leur deuxième point de la saison à l'extérieur.

Plus entreprenants lors du tiers-temps initial, les Zougois avaient ouvert la marque par Fabrice Herzog à la 12e minute. Les Aigles ont toutefois su se relancer grâce à un splendide numéro de Simon Le Coultre. Le défenseur grenat a fait tout seul pour aller battre le gardien Luca Hollenstein à la 35e et signer son premier but de la saison. Les deux équipes se sont ensuite neutralisées jusqu'au terme du temps réglementaire.

En prolongation, Robert Mayer a été héroïque pour empêcher les Zougois de marquer à plusieurs reprises. Vincent Praplan a même cru avoir ravi la victoire dans la dernière minute, mais la réussite a été annulée pour une obstruction sur Hollenstein.

Ce dernier, également très solide durant l'ensemble de la partie, a ensuite su arrêter les quatre tireurs genevois lors de la séance décisive.

/ATS