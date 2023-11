Genève s'impose à Rappi, Ajoie et Bienne s'inclinent

Genève-Servette n'a pas manqué son déplacement à Rapperswil lors de la soirée de National League. Les Aigles l'ont emporté 4-2, alors qu'Ajoie et Bienne se sont inclinés.

Genève avait quelque chose à se faire pardonner après avoir perdu bêtement contre Davos mercredi soir aux Vernets. Et si tout ne fut pas parfait, les Genevois ont été bons offensivement. Et ceci sans que les buteurs habituels ne se mettent en évidence. Après, Winnik, Rod et Pouliot ne sont pas des seconds couteaux, mais cela signifie que les Grenat peuvent revendiquer les trois points grâce à leurs joueurs de soutien et l'on sait à quel point c'est important au cours d'une saison.

Menés 2-1 à la 14e, les joueurs de Jan Cadieux ont renversé la vapeur à la 25e sur la quatrième réussite de Pouliot cette saison. Après ce but, les Genevois n'ont plus rien donné aux Saint-Gallois. Ce succès permet aux Aigles de revenir à hauteur de Lausanne et même de devancer les Vaudois pour la 6e place puisqu'ils comptent le même nombre de points, mais un match de moins.

Ajoie sauve un point

A Berne, Ajoie avait bien envie de refaire le même coup qu'à Davos. Soit attendre le moment propice pour surprendre l'adversaire et repartir avec la totalité de l'enjeu. Lorsque Hazen a égalisé à 1-1 à la 28e, les Jurassiens ont pu y croire un instant. Seulement, ils ont ensuite accumulé les pénalités et Berne n'a pas manqué cette chance. Deux buts en power-play, signés Frk et Vermin, ont permis aux Ours de prendre le large.

Sauf que les hommes de Christian Wohlwend n'ont pas baissé les bras. Et après la réduction du score de Dmytro Timashov, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs, les Ajoulots sont parvenus à égaliser! Le salut des joueurs de Christian Wohlwend est une fois encore arrivé de la crosse des étrangers. Daniel Audette s'est mué en buteur providentiel pour envoyer les deux équipes en prolongation. Une prolongation assez vite classée par Berne après une pénalité jurassienne et un avantage numérique conclu par Corban Knight pour une victoire 4-3 ap.

Bienne rechute

Bienne avait la possibilité d'utiliser la victoire de mardi contre Fribourg pour lancer une dynamique positive. Malheureusement, les Seelandais sont retombés dans leurs travers. Et à Langnau, les hommes de Petri Matikainen se sont fait battre 3-2. Les trois buts emmentalois sont tombés de la canne de Sean Malone.

Dans le derby tessinois, c'est Ambri qui a eu le dernier mot avec un succès 5-4. A noter côté luganais le triplé inutile de Michael Joly.

Qunat au derby zurichois, il a tourné à l'avantage de Kloten! Les Aviateurs ont battu les Lions de Zurich pourtant favoris de cette rencontre, surtout que les banlieusards zurichois n'affichent pas en ce moment un niveau de jeu très reluisant.

/ATS