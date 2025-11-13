Genève s'en sort bien face à Langnau

Dans un match isolé de National League jeudi soir, Genève a remporté trois points. Les Aigles ont dominé Langnau 3-1 aux Vernets.

Ce n'est pas une partie qui restera dans les mémoires des 5841 personnes présentes en ce jeudi 13 novembre. Et c'est plutôt les Grenat qu'il s'agit de blâmer. Mais au final, les joueurs de Ville Peltonen engrangent trois points et remontent à la 4e place à un point de Lausanne et Rapperswil.

Très loin d'être flamboyant, Genève a tout de même trouvé le moyen d'ouvrir le score. Avant la première pause, Simon Lecoultre a été bien alimenté et le Combier a lancé en direction du but emmentalois. Le gardien Robin Meyer a mal évalué la trajectoire du tir qui est parti dans la lucarne, mais qui semblait arrêtable.

Quoi qu'il en soit, en inscrivant son 8e but de l'exercice, Simon Lecoultre est désormais seul meilleur buteur parmi les défenseurs. Il devance d'une réalisation Erik Brännström et Michael Kapla.

Les Aigles vont tenir ce score un peu plus de sept minutes. Sur leur premier jeu de puissance, les Tigres ont frappé de fort belle manière avec leur artificier Andre Pettersson.

Hormis les éclairs de leur première ligne et sur leur power-play, les Genevois ont montré certaines limites. Mais c'est justement sur leur unique supérioirté numérique que le GSHC a inscrit le 2-1 par Vesey (54e). Bozon a bouclé l'affaire dans la cage vide (58e). Mais les hommes de Peltonen ont certainement forgé leur victoire à la 42e lorsqu'ils ont réussi à tenir 102 secondes à 3 contre 5 sans encaisser de but.

