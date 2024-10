Genève ne rate pas son retour à la maison

Mené 3-1, Genève a cravaché pour s'imposer contre Rapperswil (5-3) lors de la soirée de National League. Les autres Romands ont perdu: Lausanne à Davos (5-2) et Fribourg à Zoug (4-2).

C'était un retour à la maison très attendu par les supporters genevois et il a bien failli tourner au vinaigre. Après 78 secondes, les fans des Aigles s'apprêtaient à passer une belle soirée à la suite de l'ouverture du score de Tanner Richard en power-play. Seulement en l'espace de 31 secondes entre la 13e et la 14e minute, Mats Alge a inscrit ses deux premiers buts en National League! Et à la 16e, la troisième pénalité mineure des Genevois a permis à Pontus Aberg de prendre deux longueurs d'avance.

Excellent en ce début de saison, Robert Mayer a cette fois donné l'impression d'avoir repris son costume troué de la saison dernière. Les deux réussites d'Alge sont clairement pour lui.

Mais Genève dispose de trop de talent pour se laisser balader par une équipe comme Rapperswil. Alors au cours du troisième tiers, les Grenat ont inversé la tendance. D'abord par Jooris (47e), puis par un Hartikainen laissé bien trop seul (49e) et enfin à la 52e grâce à Granlund. Les hommes de Jan Cadieux ont sué en fin de partie, mais Richard a pu ajouter un dernier but dans la cage vide.

Lausanne s'incline

En déplacement dans les montagnes grisonnes, Lausanne n'a pas pu enchaîner avec un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues. Et surtout après trois matches sans encaisser de buts, les Vaudois ont dû courber l'échine à cinq reprises (5-2).

C'est surtout autour de la troisième période que les Davosiens ont fait la différence. Ils ont d'abord marqué deux buts avant la pause par Zadina et Frehner. Le Tchèque a d'ailleurs de la chance en voyant son lancer redirigé involontairement dans le but par Frick

Blanchi à Tampere mercredi soir, Antoine Keller n'a pas eu la même réussite dans les montagnes grisonnes. A tel point que Geoff Ward a choisi d'envoyer Thibault Fatton après le 4-1 de Tambellini à la 41e. Le 4-2 de Suomela à la 47e n'a pas eu d'effet sur la fin de la rencontre, plutôt bien maîtrisée par les joueurs de Josh Holden. Le LHC tentera de retrouver le chemin de la victoire samedi soir en accueillant Ambri.

Fribourg rechute encore

On dira qu'il y avait du mieux, mais le mieux ne fait pas gagner des points au classement. A Zoug, Fribourg a été dominé par Zoug 4-2 et continue de coller à la 13e place avec 11 points.

Tout avait parfaitement commencé pour les Dragons grâce à un but de Borgman après 13 secondes. Mais comme il a déjà été thématisé à plusieurs reprises, la confiance ne fait pas partie du vocabulaire fribourgeois actuel. La présence de Sandro Schmid avec Marcus Sörensen et Lucas Wallmark n'a pas donné grand-chose sur le plan comptable. Alors qu'en face, Daniel Vozenilek aurait pu remplacer Jacques Brel dans le rôle de L'Emmerdeur. Dans tous les coups, le champion du monde tchèque a été omniprésent.

Fribourg a pourtant tiré 37 fois au but contre seulement 23 lancers côté zougois, mais ce sont bien les Zougois qui se sont imposés à la faveur de deux buts de Herzog dans le troisième tiers. Entre les deux, le but de Rathgeb ne fait que raviver les regrets dans le camp fribourgeois. Samedi soir, Gottéron reçoit Lugano. Et le droit à l'erreur n'existe pas.

A Lugano, Ajoie a cru pouvoir repartir du Tessin avec un petit quelque chose. Les Jurassiens menaient en effet 3-2 après 40 minutes. Mais les Bianconeri se sont repris dans le troisième tiers pour finalement l'emporter 4-3 grâce à Carr et Arcobello.

Le derby zurichois a étonnamment tourné en faveur de Kloten. A domicile, les Aviateurs ont pris le meilleur sur les Zurich Lions 3-2 tab. Dans le dernier match de la soirée, Langnau a battu Ambri au Tessin 4-3.

/ATS