Genève muet face à Zoug

Genève s'est incliné en match isolé de National League jeudi soir. A domicile, les Aigles ont perdu 1-0 contre Zoug.

Après en avoir passé six à Bienne et sept à Davos sans encaisser de buts, les Grenat étaient attendus au tournant face à des Zougois juste derrière eux au classement à la 5e place.

Mais cette fois la formation de Ville Peltonen a trouvé à qui parler. Les Aigles ont été muselés par les hommes de Michael Liniger. Les joueurs de Suisse centrale ont aussi été les seuls à marquer. Sur leur premier avantage numérique, c'est Jesse Graham qui a pu déjouer la vigilance de Stéphane Charlin (7e).

Bien payé, Zoug a ensuite subi la pression des Genevois. Les pensionnaires des Vernets ont notamment été très actifs dans le tiers médian avec 14 tirs à 2 en leur faveur. Seulement cette collection de lancers n'a débouché sur rien de concret et Leonardo Genoni a pu repousser tous les assauts.

Ce succès permet à Zoug de monter à la 4e place, juste devant le GSHC.

/ATS