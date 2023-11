Genève en quarts de finale

Genève-Servette est en quarts de finale de la Champions League. Les Genevois ont renversé la vapeur en battant Munich 3-1 aux Vernets.

Les Aigles devaient au moins battre les Bavarois d'un but après soixante minutes pour avoir le droit de disputer une prolongation. Heureusement, ils ont su faire le boulot avant. mais que ce fut dur et crispant!

Les Aigles ont abordé cette manche retour avec la bonne attitude, en allant presser la cage allemande. De son côté, le coach Toni Söderholm avait envie de capitaliser sur la victoire 3-2 en Bavière la semaine passée.

Et lorsque Patrick Hager a pu battre Robert Mayer d'un tir assez lointain à onze secondes de la fin du tiers initial, le Finlandais a dû se dire que le plan se déroulait sans accroc. Derrière, Servette a charbonné. Et le portier Mathias Niederberger a offert la meilleure version de lui-même en refusant l'égalisation à plusieurs reprises.

L'Allemand n'a cependant rien pu faire à la 36e sur un jeu de puissance genevois conclu près du but par l'imbougeable Teemu Hartikainen. Les joueurs de Jan Cadieux ont fait tourner la rencontre à la 48e par Jooris et à la 51e par Tanner Richard. Un succès totalement mérité pour un champion de Suisse qui a tiré près de 80 fois en direction du but allemand (38 tirs au but comptabilisés).

En quarts de finale, les Grenat se frotteront aux Suédois des Växjö Lakers. Pour rappel, Rapperswil en découdra lui avec les Tchèques de Vitkovice.

