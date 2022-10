Genève en leader, Ajoie tombe contre le champion

Genève-Servette est un solide leader de National League. Les Aigles ont dominé Ambri 4-1 aux Vernets, alors qu'Ajoie a été battu sur un score de foot par Zoug à Porrentruy (0-1).

Ce week-end tessinois a donc souri aux Grenat après qu'ils sont allés chercher la victoire à Lugano vendredi soir. Genève a pleinement profité des deux pénalités subies par Ambri-Piotta à la 13e minute. C'est tout d'abord Valtteri Filppula qui s'est signalé à la 14e en double supériorité numérique, puis Roger Karrer a saisi l'opportunité en acceptant une belle passe de Tanner Richard 44 secondes plus tard.

Mais les Genevois ont été trop gentils au cours du tiers médian et les Léventins se sont engouffrés dans la brèche avec la réduction du score de Spacek à la 22e. Ils ont dû attendre la troisième période pour retrouver le chemin des filets grâce à Praplan (49e) sur une passe magique d'Omark et Hartikainen à la 53e. Genève s'envole au classement avec 40 points et six unités de mieux que Bienne qui compte toutefois deux matches en moins.

Zoug trop fort

Joli vainqueur à Ambri la veille, Ajoie avait déjà réussi son week-end. Et lorsque l'on reçoit Zoug, on sait que l'issue risque fort de ne pas être favorable. Mais on sait aussi que Zoug traverse une passe difficile. Comme une gueule de bois d'un club rassasié après ses deux titres consécutifs. Seulement après avoir subi six défaites sur les huit derniers matches, les joueurs de Dan Tangnes n'avaient pas le droit de revenir avec autre chose que les trois points de leur déplacement à Porrentruy.

Zoug a trouvé l'ouverture à la 24e sur une action conclue par Carl Klingberg. Parfaitement conscients qu'ils devaient simplifier leur jeu, les Zougois ont tiré au but tant et plus. Ils ont ainsi terminé la rencontre avec 46 tirs à 15. Mais les Jurassiens ont bien failli égaliser dans les trois dernières minutes en sortant leur gardien. Heureusement pour Zoug que Genoni a offert son meilleur visage.

Berne semble lui un peu rattrapé par des résultats moins clinquants. Et ce n'est pas en s'inclinant 5-2 chez lui contre Kloten que ce sentiment va s'estomper. Ce succès des Aviateurs, le cinquième cette saison, permet surtout au club zurichois de céder la lanterne rouge à Lugano (!), juste devant Lausanne. Les deux formations comptent 15 points.

Dans le dernier match de la soirée, Zurich a réussi un match plein en allant s'imposer 5-0 à Davos.

/ATS