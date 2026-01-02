Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Genève a bien lancé la nouvelle année en National League. Les Aigles ont dominé Zurich 5-3 aux Vernets, alors qu'Ajoie a subi la loi de Berne 4-3.

Les Lions réussissent plutôt bien à Genève. Les Grenat avaient bouclé l'année sur une victoire 7-3 contre Lausanne dans le derby lémanique, ils enchaînent quelques jours plus tard en matant les Lions alémaniques.

Et cette partie face au champion avait tout du test grandeur nature, car l'impression laissée face au LHC n'était pas forcément la meilleure contre un adversaire qui venait de jouer quatre matches en cinq jours.

Les Aigles ont profité de leur premier power-play pour virer en tête dès la 4e. Jimmy Vesey a pu tromper le portier Zumbühl. Mieux, les Grenat ont pu doubler la mise juste avant la première pause par l'entremise de Josh Jooris.

Sauf que les Lions ont utilisé ce break à bon escient. A la 22e, c'est Balcers qui a réduit l'écart et à la 30e, Baechler a pu niveler la marque. Les joueurs de Ville Peltonen ont su se reprendre, et à la 35e Le Coultre a inscrit son 10e but de la saison, bien aidé par Zumbühl qui n'est pas parvenu à bloquer le puck. Les locaux ont repris deux longueurs d'avance à la 51e grâce à Manninen, de retour dans l'alignement après une blessure. Le Finlandais a bien senti le coup en interceptant un mauvais puck de Gruber.

Riedi a réduit la marque, mais Puljujärvi a ajouté un dernier but dans la cage vide. Genève maintient sa position dans le top 6 et prend quatre longueurs d'avance sur les ZSC.

Ajoie s'incline

Ajoie a commencé l'année à l'image de sa saison. Les Jurassiens menaient 2-0 face à Berne à la 36e, mais ont fini par s'incliner 4-3.

L'année 2026 sera-t-elle aussi frustrante que 2025 pour la lanterne rouge? Certainement si l'on s'attache à cette rencontre face à Berne. Cavalleri (25e) et Hazen (36e) ont placé le HCA en situation favorable, mais les étrangers du club de la capitale ont trouvé le moyen de renverser la vapeur. Après que Graf a pu réduire le score (37e), ce sont Merelä (51e) et Ejdsell (58e) qui ont redonné le sourire aux Ours. Untersander a ajouté un but dans la cage vide et le 3-4 de Turkulainen est malheureusement intervenu trop tard, à 43 secondes de la sirène.

/ATS