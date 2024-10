Genève bien placé pour se qualifier en huitièmes de finale

Malgré plusieurs joueurs laissés au repos, Genève-Servette n'a pas tremblé en Hongrie pour son dernier match de poule en Champions League. Les tenants du titre se sont imposés 5-2 contre Fehervar.

Tout avait pourtant mal commencé pour les Aigles avec un goal hongrois tombé après 76 secondes. Mais cette équipe de Fehervar ne compte pas 0 points par hasard. Et même avec le jeune Lituanien Dovydas Jukna ou encore Maxime Mariéthoz pour faire souffler quelques cadres comme Teemu Hartikainen, Tanner Richard et Robert Mayer, les Genevois ont su se montrer plus tranchants que leurs adversaires.

Spacek, dont des rumeurs en Tchéquie le lient à deux clubs dans son pays, a tout d'abord égalisé en power-play à la 22e. Puis les Grenat ont été plus malins et Le Coultre, sorti du banc des pénalités, a pu inscrire le 2-1 à 44 secondes de la deuxième pause. Mieux, 18 secondes après le début de la troisième période, c'est Jooris qui a ajouté le 3-1. Et à la 46e, Bertaggia a habilement dévié un lancer de Chanton (4-1).

Genève s'est un peu fait peur en fin de match avec notamment un goal hongrois annulé, mais Antti Raanta a bien su fermer la porte. Les Aigles ne savent pas encore s'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est en bonne voie, mais il faut encore attendre d'autres résultats avant de pouvoir, peut-être, célébrer la présence des quatre clubs suisses parmi les 16 meilleures équipes.

