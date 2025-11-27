Genève-Servette: un quatrième trio de choc

Mardi soir à Fribourg, Genève a renversé une situation compromise. Menés 2-0 à la mi-match, les Aigles ont fini par s'imposer 5-2 avec notamment quatre buts dans le troisième tiers.

Et dans le rôle des 'sauveurs', on retrouve le capitaine Noah Rod et son coéquipier Matthew Verboon. Deux membres d'une quatrième ligne décisive face aux Dragons. Le vétéran a montré la voie et l'ancien junior s'est engouffré dans son sillage, bien aidés par Marco Miranda. 'Le premier but de Noah nous a fait du bien, analyse-t-il. Et dans le troisième tiers, on marque à nouveau sur notre premier ou deuxième shift et on se dit qu'on a pu faire la différence.'

La différence, justement, elle s'est faite quelques minutes plus tard et alors que les Grenat évoluaient avec un homme de moins sur la glace. Mais sur un engagement en zone défensive à la droite de Reto Berra, le portier fribourgeois, Matthew Verboon a saisi sa chance. Henrik Borgström fait une petite erreur d'appréciation de la situation et Verboon en profite: 'En fait, je vois qu'il essaie de gagner son engagement au milieu et c'est le truc parfait pour tenter le tir direct, et ça a marché cette fois.'

Un tir soudain pour battre Berra

Une première même à en croire le principal intéressé: 'Je n'avais jamais marqué comme ça. Je pense que j'ai eu trois tirs sur le but en carrière dans cette position. Ce tir, tu ne vas pas vraiment contrôler où il va, il faut juste avoir un peu de chance. Cette fois-ci, j'en ai eu.'

Celui qui est né voici 25 ans à Richmond Hill en Ontario a ajouté un deuxième but sur une belle passe de Marco Miranda, comme pour bien montrer le rôle importantissime de la quatrième ligne ce soir-là, dans une équipe genevoise qui compte souvent sur ses Finlandais ou sur un Jimmy Vesey pour se sortir des moments plus compliqués. 'Je pense qu'on a bien joué toute la saison ensemble, estime Verboon. Ca fait vraiment plaisir que Miranda a pu revenir de blessure parce qu'on sait qu'on a vraiment une bonne ligne. On peut vraiment faire la différence en match et là on a pu le prouver pour aider l'équipe.'

Placé au début entre Luca Hischier et Miranda, Matthew Verboon a vu le capitaine le rejoindre sur une aile à la suite de la blessure d'Hischier. Le centre reconnaît qu'il a fallu un temps d'adaptation: 'Ils m'aident beaucoup en zone défensive et sur le travail défensif en général. Et au final, c'est ce qui va nous aider à marquer.'

Une 4e ligne...sur le papier

Sans aller dire que parler de quatrième ligne est 'péjoratif', Matthew Verboon explique comment il voit la chose: 'Tout le monde parle de la quatrième ligne, mais nous on essaie de dire qu'on a deux troisièmes, voire même plus. On ne veut pas être labellisé comme la quatrième juste parce que c'est écrit comme ça sur la feuille de match.'

Cet état d'esprit permet certainement au trio de faire les bonnes choses en ce moment. Pour que les équipes aillent loin en play-off, il faut des joueurs de soutien capables de prendre le match sur leurs épaules de temps en temps. L'avenir dira si la ligne Miranda-Verboon-Rod peut continuer à grandir et à aider les Aigles, mais sur le papier et après une telle prestation, elle en a clairement les moyens.

