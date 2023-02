Genève-Servette survole le derby, Fribourg gagne à Ambri

Après deux défaites de rang en National League, Genève-Servette s'est repris de fort belle manière à Lausanne (6-2). De son côté, Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-2 à Ambri-Piotta.

Les Genevois comptent à nouveau sept points d'avance sur Bienne en tête du classement alors qu'il reste six matches à jouer. Battus à Davos mardi après un match solide, plombé par des erreurs individuelles, les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont bien manoeuvré face à leur 'meilleur' ennemi. Ils ont ainsi remporté les quatre derbies de la qualification.

Pourtant, c'est bien Lausanne qui a ouvert le score par Salomäki, d'une déviation qui a surpris Robert Mayer. Mais il n'a pas fallu plus de 49 secondes à Yohann Auvitu, bien servi par un Henrik Tömmernes en feu (deux buts, deux assists). Puis, Christophe Cavalleri a profité de la naïveté de Sidler pour inscrire son premier but en National League. Au cours de la deuxième période, les Genevois ont pris un ascendant quasiment définitif avec un but marqué en infériorité numérique avec un numéro de duellistes entre Tanner Richard et Marco Miranda (14/31e). Ce but coûtait sa place au portier Eetu Laurikainen, moins à l'aise que dans ces précédentes sorties. Il ne fut pas le seul gardien à céder son poste puisque Robert Mayer n'est pas revenu en troisième période remplacé par Gauthier Descloux. Genève-Servette a également perdu Marco Maurer, touché dans un choc avec Panik au cours du deuxième tiers-temps.

Bon deuxième tiers de Fribourg

Après avoir laissé au cours de quatre matches la primauté à Reto Berra, Connor Hughes avait retrouvé sa place devant les filets fribourgeois. Le Canado-Suisse a rendu une copie propre qui a permis à ses coéquipiers de retourner le score au cours d'une seconde période de feu. Comme dans le derby lémanique, un joueur a ouvert son compteur en National League: le jeune défenseur Simon Seiler s'est fait l'auteur d'une belle déviation sur un tir de Jacob De la Rose pour le 1-1 (25e).

Puis après la mi-match, les joueurs de Christian Dubé ont fait la différence en 63'' grâce à des réussites de Christoph Bertschy, parfaitement lancé par Vainio et par Samuel Walser absolument seul dans l'enclave pour battre Benjamin Conz. Les coéquipiers de Diaz ont connu une fin de match un peu plus stressante après la pénalité de 5 minutes de Nathan Marchon pour une charge à la bande. Mais Hughes a tenu et Desharnais a ensuite assuré le succès dans la cage vide.

Ce succès devrait pratiquement signifier une place dans le top 6 pour les Fribourgeois. En revanche, les Léventins battus deux fois à domicile cette semaine par Berne et Gottéron, les pré-play-off s'éloignent et le danger du play-out est toujours d'actualité.

Comme Fribourg, Davos a pratiquement assuré sa place en play-off avec son succès 4-2 sur la glace de Rapperswil-Jona avec un doublé d'Andres Ambühl.

