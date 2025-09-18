Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Deux jours après l'humiliation subie à Lausanne (11-0) en National League, Genève-Servette ...
Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Deux jours après l'humiliation subie à Lausanne (11-0) en National League, Genève-Servette a bien réagi aux Vernets. Les Aigles se sont imposés 3-2 devant Fribourg-Gottéron jeudi soir.

Dans leur maillot noir orné d'un aigle, les Genevois ont montré un tout autre visage que lors du derby lémanique. Ils n'ont pas paniqué après l'ouverture du score fribourgeoise signée Christoph Bertschy, à 5 contre 4 (16e).

Dès le retour des vestiaires, le défenseur tchèque Jan Rutta a égalisé, marquant son premier but avec Genève d'un tir placé au-dessus de l'épaule droite du portier fribourgeois Loïc Galley (22e). Simon Le Coultre a ensuite inscrit le 2-1 décisif dans le troisième tiers-temps. L'arrière du GSHC a propulsé dans la lucarne un puck que Galley, masqué, n'a pas vu partir (51e).

Egalisation annulée

Le remplaçant de Reto Berra a encore cédé à la 54e sur un tir de Vincent Praplan, alors que les Dragons venaient de voir l'égalisation de Yannick Rathgeb être justement annulée pour un hors-jeu (53e). Le 3-2 d'Attilio Biasca en power-play (56e) n'a pas changé l'issue de la rencontre.

Grâce à ce rapide rebond, Genève-Servette prend trois points d'avance sur Fribourg au classement. Les deux Romands seront à nouveau en action samedi: les Aigles se rendent chez le champion de Suisse Zurich et Gottéron accueille Langnau, sans doute sans son attaquant Jan Dorthe, sorti sur blessure après un choc violent avec le défenseur finlandais du GSHC Vili Saarijärvi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 04:04

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 13:21

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:35

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 01:37

Articles les plus lus

Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne humilie Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:11

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:35

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 01:37

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 13:21

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 11:00

Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne humilie Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:11

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:35

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un premier revers pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 17.09.2025 - 01:37

Un Suédois en renfort au HCC

Un Suédois en renfort au HCC

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 04:42

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Hockey    Actualisé le 15.09.2025 - 11:33

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Des retrouvailles pour la première pige de David Lindquist

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 11:00

Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne humilie Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 16.09.2025 - 22:11