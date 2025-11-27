Genève-Servette s'incline à Zoug

Genève-Servette n'est pas parvenu à décrocher un quatrième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Ville Peltonen se sont inclinés 3-1 à Zoug dans le seul match disputé jeudi soir.

Convaincant mardi à Fribourg (5-2), le GSHC a payé cher son mauvais début de match. Zoug menait en effet 2-0 après un premier tiers-temps parfaitement maîtrisé (12 tirs cadrés pour le club de Suisse centrale, contre 6 pour les Grenat après 20' de jeu).

Les Genevois ont ensuite survolé les débats, avec 22 tirs cadrés en leur faveur dans les deux dernières périodes contre seulement 9 pour l''EVZ'. Mais ils n'ont trompé qu'une seule fois la vigilance de Tim Wolf, par l'intermédiaire de Simas Ignatavicius (40e). Zoug a scellé le score dans la cage vide grâce à Dominik Kubalik.

Genève-Servette conserve évidemment sa 3e place au classement mais reste à cinq longueurs de Lausanne, et à 16 de l'indéboulonnable leader Davos que les Grenat accueilleront samedi. Zoug remonte pour sa part au 5e rang grâce à cette deuxième victoire d'affilée.

