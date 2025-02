Genève-Servette gagne le match qu'il fallait impérativement gagner

Genève-Servette est toujours en vie ! Victorieux 4-2 d’Ambri-Piotta aux Vernets, les Genevois ont gagné le match qu’il fallait gagner pour préserver leurs chances de disputer les play-in.

Le vingtième but de Markus Granlund pour le 3-2 de la 44e a ouvert la voie du succès pour les Genevois. Face à un adversaire qui s’était imposé à Davos mercredi, ils ont su redresser la barre après une entame de match bien laborieuse. Maintenant, ils se doivent de signer un résultat samedi à Fribourg pour que cette opération remontada au classement se dessine vraiment. Et pour que leur saison ne tourne pas au fiasco.

A Davos, Fribourg-Gottéron s’est imposé 3-2 aux tirs au but. Menés à deux reprises au score, les Fribourgeois sont revenus dans le match grâce aux réussites de Julien Sprunger et de Lucas Wallmark. Jan Dorthe et Wallmark ont marqué lors du shootout pour offrir une victoire de plus à Lars Leuenberger, ce coach qui ne perd presque jamais.

Un final décoiffant

Lausanne a, pour sa part, consolidé sa place de leader. Sur leur glace, les Vaudois ont battu Lugano grâce à un final décoiffant. Menés 3-1 à l’appel de l’ultime période après avoir concédé trois buts en l’espace de 127 secondes, ils ont renversé la table grâce à l’égalisation de Gavin Bayreuther à la 56e et à une dernière réussite de Damien Riat à 42 secondes de la sirène. Une telle victoire peut conforter Geoff Ward et ses joueurs que cette année sera peut-être 'leur' année.

Le HC Bienne a retrouvé cet allant offensif qui peut lui permettre, pourquoi pas, de nourrir de nouveaux objectifs. Sur leur glace, les Seelandais ont battu Zoug 6-2 grâce à un Johnny Kneubuehler étincelant avec ses deux buts et ses deux assists.

Enfin à Porrentruy, Ajoie s’est incliné 4-1 devant le CP Berne. Les Jurassiens sont restés dans le match jusqu’à la 55e, l’instant choisi par Miro Aaltonen pour inscrire le 2-1 et donner ainsi à sa grande première sous les couleurs du club de la capitale un lustre particulier. Avec ce succès, Berne est la troisième équipe officiellement qualifiée pour les play-off après Lausanne et Zurich.

