Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Mais qui arrêtera le HC Davos ? Le leader reste invaincu après son succès aux tirs au but devant Genève. Bienne a aussi gagné le 'shootout' face à Ajoie, alors que Fribourg a enchaîné contre Ambri.

Les Aigles pensaient pourtant tenir leur os face à une équipe qui a donc remporté ses neuf premiers matches de l'exercice. Déjà battu par Rapperswil vendredi aux Vernets (4-3), le GSHC boucle son week-end avec un seul point au compteur.

Aux Grisons, un excellent Simon Le Coultre, buteur (8e) puis passeur décisif pour l'Américain Jimmy Vesey (14e) avait permis aux Genevois de prendre un départ idéal face au leader du championnat. Les Davosiens ont toutefois rapidement réduit la marque sur un deux contre un bien négocié par le duo Yannick Frehner - Rico Gredig (17e).

Dans ce match équilibré, la troupe de Josh Holden a ensuite dû attendre la 53e pour finalement égaliser, grâce à l'inévitable Matej Stransky. L'attaquant tchèque a récidivé lors du 'shootout', imité par ses coéquipiers Adam Tambellini et Simon Ryfors, alors que tous les tireurs genevois ont échoué dans l'exercice.

Bienne remporte le derby

Bienne est toujours à la recherche d'une première victoire à trois points cette saison. Déjà vainqueurs aux tirs au but vendredi à Langnau, les Seelandais ont encore manqué de tranchant pour venir à bout d'Ajoie dans le temps réglementaire.

Ce derby de l'Arc jurassien joué à Bienne a mis du temps à se décider et les rebondissements ont été légion dans le troisième tiers-temps. Alors que Bienne menait 2-1, les Ajoulots ont d'abord cru à la victoire après un doublé du Québecois Jonathan Hazen en power-play (45e/46e).

Mais les Biennois ont su profiter d'une intervention manquée de Damiano Ciaccio, le portier du HCA, pour égaliser (55e), avant que le Suédois Lias Andersson, déjà auteur du 2-0 (39e), ne marque le 4-3 en supériorité numérique (58e).

Incapables de tenir leur avantage, les joueurs de Martin Filander ont encaissé un but à 5 contre 6, avant de finalement s'imposer au terme d'un interminable 'shootout'. Andersson, qui a réussi trois penaltys au total - et donc fait trembler les filets à cinq reprises samedi - aura été le héros dans le camp biennois.

Fribourg enchaîne

Loin d'être irrésistible, Fribourg-Gottéron a toutefois enchaîné une quatrième victoire de rang à domicile contre Ambri (3-1). Les Dragons ont rendu un bel hommage à Andrei Bykov, parti à la retraite à l'issue de la saison 2023/24 et dont le maillot floqué du numéro 89 a rejoint celui de son père Slava au plafond de la patinoire fribourgeoise.

Ambri avait pourtant pensé à gâcher la fête en ouvrant le score dès la 11e minute sur une déviation subtile d'André Heim. Mais Christoph Bertschy, parfaitement lancé par le défenseur suédois Patrik Nemeth, a joliment remis les deux équipes à égalité (16e).

La décision est venue de la canne d'un autre Suédois, Jacob de la Rose, qui a chanceusement converti un double avantage numérique fribourgeois dans le tiers médian (34e). Bertschy s'est offert un doublé dans la cage vide pour assurer le succès des Dragons (60e).

Double champion de Suisse en titre, Zurich a pour sa part concédé un quatrième revers de rang en perdant 2-1 après prolongation à Zoug. Enfin, Lugano a empoché trois points précieux à Rapperswil (4-1), tandis que Langnau s'est imposé à Kloten aux tirs au but (3-2).

/ATS