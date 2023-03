Genève-Servette, Bienne et Zoug en demi-finales

Genève-Servette, Bienne et Zoug rejoignent les Zurich Lions en demi-finales des play-off de National League. Place aux séries Genève-Servette - Zoug et Bienne - Zurich Lions dès jeudi.

Les Genevois ont passé l'écueil de Lugano (5-2) surtout grâce à un premier tiers-temps emballant. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont alors pris deux buts d'avance grâce à Tanner Richard (6e) sur un raté de Carr et par Jooris après un mauvais choix du portier Koskinen (14e). Mais par la suite, ce fut nettement plus laborieux pour les Genevois, même s'ils ont eu la fortune d'inscrire le 3-0 par Hartikainen - son 32e but de la saison - sur un contre en complicité avec Simon Le Coultre (29e).

Les Tessinois ont pris l'ascendant dès la mi-match. Ils se sont montrés plus pressants sur le but de Robert Mayer, heureusement à son affaire. Calvin Thürkauf a réduit le score à 5 contre 4 (38e). Et Daniel Carr a réveillé l'enceinte luganaise à la 56e. Les Tessinois ont sorti alors leur portier. Le rusé Richard a trouvé l'ouverture (59'18'') dans la cage vide avant que Robert Mayer lui-même n'inscrive le 5-2 dans la cage désertée. Il est le 3e gardien à avoir réussi cet exploit depuis l'introduction des play-off en 1986. Vainqueurs 4-2 de la série, les Genevois retrouveront Zoug dès vendredi.

Künzle gèle Berne

Terrible coup de froid dans la patinoire de Berne à 1,5 seconde du terme du match. Mike Künzle a inscrit le but de la victoire de Bienne (4-3) pour envoyer les Seelandais en demi-finales. Ce succès n'est pas forcément volé puisque les Biennois ont mené à trois reprises au score. Pour la première fois, Bienne sort Berne dans une série de play-off.

Après avoir ouvert le score par l'Autrichien Hofer dès la 6e minute, les Seelandais se sont heurtés à un mur dressé par Berne. Kahun (20e) et Vermin (27e) ont retourné le score pour les joueurs de la capitale. Le tir 'à la Rajala' de l'attaquant finlandais de Bienne a transpercé le portier Philipp Wütrich au tout début de la troisième période pour remettre les deux équipes à égalité (2-2). Sur une grossière erreur de Zgraggen, Elvis Schläpfer s'est montré le plus opportuniste pour le 3-2 (48e). Loeffel a égalisé à la 56e avant que Künzle ne casse l'ambiance et n'envoie Bienne en demi-finales. Les Seelandais retrouveront les Zurich Lions qui les avaient sortis en quarts de finale l'an dernier.

Zoug n'a pas laissé passer sa chance devant son public. Les tenants du titre se sont imposés 4-1 contre les Rapperswil-Jona et se qualifient 4-2 pour les demi-finales. Les Zougois ont connu le bonheur d'ouvrir la marque juste avant la première pause par O'Neill. Yannick-Lennart Albrecht, déjà buteur vendredi, a égalisé à la 28e. Dario Simion a rappelé qu'il était toujours un buteur en inscrivant un doublé.

Comme l'an dernier contre Davos, les Lakers échouent encore en quarts de finale. La déception est grande dans la mesure où ils ont dominé ce sixième match mais sont tombés sur un grand Genoni dans la cage zougoise.

/ATS