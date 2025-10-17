GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

Josh Jooris (35 ans) se plaît du côté des Vernets.

L'attaquant canadien à licence suisse a prolongé son contrat de trois ans soit jusqu'en 2029, ont annoncé les Grenat vendredi. Il a réussi 7 points en 14 matches de National League depuis le début de la saison.

Jooris était arrivé à Genève en 2021, après deux saisons passées sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Le centre aux 222 matches de NHL fut l'un des artisans des sacres du GSHC en National League en 2023 et en Champions Hockey League en 2024.

/ATS