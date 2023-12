Fribourg victorieux, Olkinuora aide Genève

L'antépénultième soirée de National League de l'année a souri à Fribourg, Genève et Bienne, mais pas à Lausanne. Gottéron a battu Ajoie 2-1 dans le Jura.

A moins d'un gros excès de confiance dans les rangs fribourgeois, le déplacement de Gottéron en Ajoie ne s'apparentait pas à une mission impossible pour les joueurs de Christian Dubé. Il fallait être sérieux et ne pas sous-estimer les Jurassiens et c'est exactement ce que les Fribourgeois ont fait. Mais ce ne fuit pas de tout repos.

Les Dragons ont ouvert la marque à la 17e sur un but de Mauro Dufner. Mais le défenseur fribourgeois peut dire merci à Damiano Ciaccio qui a laissé passer le puck trop facilement. Gottéron a ensuite fait payer aux Ajoulots leur indiscipline. A la 33e, sur un jeu de puissance, Ryan Gunderson a doublé la mise pour sa deuxième réussite de la saison.

Au cours de la troisième période, les Fribourgeois ont laissé le jeu à des Jurassiens qui ont tiré 15 fois au but contre seulement deux tirs des Dragons. Mais les hommes de Christian Wohlwend n'ont trompé Berra qu'une fois par Timashov. Insuffisant.

Olkinuora offre un point à Genève

Pour son premier match de championnat devant la cage servettienne - il avait déjà joué en Champions League mardi - Jussi Olkinuora a offert un point aux Aigles. Face à Berne aux Vernets, il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour avoir un vainqueur. Et ce sont les Genevois qui se sont finalement imposés 2-1 tab.

Privés de Sakari Manninen blessé, les Grenat ont peiné à tromper la vigilance d'Adam Reideborn. Heureusement que Tanner Richard s'est montré habile à la 47e pour égaliser. Le centre de l'équipe de Suisse s'est encore distingué lors de la séance de penalties, Lui et Winnik ont été les seuls à marquer.

Rajala encore décisif

L'hôpital seelandais pratiquement vidé, on attendait une réaction de Bienne avec la réception de Rapperswil (victoire 4-3 ap). Et si les Biennois ont récupéré des joueurs, dont leur attaquant finlandais Aleksi Heponiemi, Rapperswil doit lui faire face à des blessures dans sa légion étrangère puisque Victor Rask a d'ores et déjà terminé sa saison. Les Saint-Gallois se sont présentés à Bienne avec seulement quatre étrangers.

Cela ne les a pas empêchés de se montrer dangereux et de répondre à l'ouverture du score d'Heponiemi (4e). Wick (12e) et Cajka (26e) ont redonné de l'allant aux Lakers. Mais à la 28e c'est un autre revenant, Fabio Hofer, qui a égalisé. Et à la 35e, Luca Cunti a pu inscrire le 3-2 en power-play. Comme Rapperswil a pu niveler la marque durant le troisième tiers, la rencontre est partie en prolongation et c'est Toni Rajala qui a forcé la décision comme souvent.

Zurich gagne le duel des Lions

Dans le duel des Lions, Lausanne a dû s'avouer vaincu face à Zurich. Le leader a gagné 4-2 alors que les Vaudois avaient pris les devants en 41 secondes à la 10e sur deux déviations. Mais les joueurs de Crawford ont réduit le score à une seconde de la première sirène, avant d'égaliser 40 secondes après le retour des vestiaires. Auteur de cette égalisation, Jesper Fröden a été le grand bonhomme côté zurichois en inscrivant le 2-3 à la 58e. Et c'est Christian Marti qui a scellé le score dans la cage vide.

A Lugano, les absences de Carr, Granlund et Ruotsalainen n'ont pas posé de problèmes. Les Tessinois ont battu Kloten 6-2. Luca Fazzini s'est signalé par un triplé.

Dans les montagnes grisonnes, les deux équipes suisses présentes à la Coupe Spengler dans une semaine ont joué l'attaque à fond. Ambri l'a finalement emporté 5-4 ap sur un but de Virtanen.

Zoug s'est fait un peu peur contre Langnau. De 3-0, le score est passé à 3-2, mais cela a suffi au bonheur des joueurs de Dan Tangnes pour s'offrir la totalité de l'enjeu.

/ATS