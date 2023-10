Fribourg toujours en feu, les autres Romands battus

Fribourg a le sourire après son succès 3-1 à Ajoie. Le leader de National League consolide sa place en tête, alors que le LHC, Genève et Bienne ont été battus.

Pour montrer que Christian Dubé prenait ce match au sérieux, le coach des Dragons a titularisé Reto Berra dans la cage fribourgeoise. Pas question de donner un quelconque type de munitions à l'adversaire en alignant le deuxième gardien. Et avec le numéro 20 devant le filet, Gottéron a superbement tenu la route.

Et à l'occasion de son 999e match, Julien Sprunger a fait ce qu'il sait faire de mieux: marquer. Le capitaine fribourgeois a ouvert le score à la 14e. Walser et Sörensen ont permis de classer l'affaire avant la mi-match.

Du côté jurassien, ce sont les mêmes problèmes observés lors des cinq défaites précédentes. Les Ajoulots ne parviennent pas à faire trembler les filets adverses. Et bien que la défense fribourgeoise soit particulièrement à l'heure en ce moment, le club entraîné par Christian Wohlwend va devoir rapidement trouver une solution pour ouvrir les vannes, sous peine de passer un très long automne. Et ce n'est pas le goal de Jonathan Hazen à la 56e qui fera changer cette assertion.

Lausanne cale

Lausanne traverse une période un peu plus compliquée. Après avoir perdu 2-1 ap mardi soir à Malley, les Vaudois ont à nouveau courbé l'échine à domicile. Cette fois devant Rapperswil (3-1). Comme souvent depuis quelques rencontres, les Lions ont eu de la peine à marquer. L'unique réussite, la première de la partie, est tombée à la 11e de la canne de Jason Fuchs sur un joli service de Rochette.

Mais les Lausannois ne sont pas parvenus à capitaliser sur cette ouverture du score. Les joueurs de Geoff Ward ont encaissé l'égalisation de la crosse de leur ancien junior, Nathan Vouardoux (14e). Et alors que l'on voyait bien le match partir en prolongation, c'est Tyler Moy, lui aussi un ancien de la maison, qui a battu Hughes sur un power-play à la 58e. Coupable de la faute qui a amené la pénalité, Fabian Heldner peut s'en vouloir.

Genève prend encore l'eau

Cela ne va pas fort à Bienne non plus. Les Seelandais ont subi leur cinquième revers de rang. Cette fois face à Kloten et encore à domicile! Une défaite 4-2 qui porte le sceau de Keanu Derungs. L'ancien joueur de Genève a inscrit un triplé. Il faut dire que de jouer avec Aaltonen et Ojamäki facilite les choses. A noter aussi le premier but de David Reinbacher, de retour de Montréal après avoir fait le camp avec la franchise de NHL. Le retour de Yakovenko, buteur, n'a rien changé pour la troupe de Petri Matikainen.

Genève a une nouvelle fois ramassé des goals par grappes. Tandis qu'on les imaginait sur la bonne voie, les Aigles ont été dominés 7-4 à Lugano. Le réveil d'Hartikainen n'a pas suffi. Auteur d'un but et de deux assists, le colosse finlandais a vu son équipe prendre une fois encore l'eau défensivement.

Giflé 6-1 par Rapperswil, Lugano avait des choses à se faire pardonner et les Tessinois ont su se reprendre. Sept buteurs différents pour les Bianconeri et un nouveau coup d'arrêt pour le champion.

Berne a de son côté battu Ambri 2-1. Zoug a lui subi la loi de Langnau 3-2 ap et un nouveau goal de Saarela.

